Metacritic 80/100 (46 critiques) -Pour l'instant-

God is a Geek 9/10

Resident Evil 3 est un superbe remake de l'original, avec Nemesis étant clairement le point culminant. Bien que la gestion des stocks et la visée puissent être un problème, c'est toujours un jeu fantastique.

Destructoid 8/10

Le remake de Resident Evil 3 va être source de division, tout comme l'original.

Gamekult 8/10

JeuxActu 16/20

Millenium 77/100

JVC 15/20

Gamergen 15/20

Gameblog 7/10

JVL 13/20

(39 Positives / 7 Mitigées / 0 Négative)Daily Star 10/10Resident Evil 3 is a superb remake of the original, with Nemesis being the clear highlight. Although inventory management and aiming can be a problem, it's still a fantastic game.Hardcore Gamer 9/10VideoGamer 8/10The remake of Resident Evil 3 is going to be divisive, just as the original was.À n’en pas douter, Resident Evil 3 est un survival-horror diablement bien maîtrisé dont la plastique absolument somptueuse, le rythme pêchu et le gameplay solide offrent une expérience délicieuse. Pour autant, son contenu s’avère particulièrement léger - son prédécesseur sorti l’année dernière le met sévèrement à l’amende - et force est de constater que son multijoueur inédit, malgré sa bonne volonté et une profondeur de jeu intéressante, est trop fragile pour servir de pleine compensation. Mais qu’importe, cette aventure domptée par un Nemesis brutal et réinterprété fait honneur à la version originale de 1999 avec, toutefois, pas mal de parties changeantes pour éviter la redite bête et méchante... au détriment de la fidélité. Et bien que l’on reste un poil sur notre faim après le brillant exploit de Resident Evil 2, cette refonte reste un exemple certain dans bien des domaines.Resident Evil 3 version 2020 fonctionne très bien. L'aventure, nuancée dans son approche, ravira les fans d'action sans sacrifier ce qui fait l'âme de la série, son côté survival horror. L'ambiance est tout simplement bluffante, oppressante et renforcée par la pression constante du Nemesis qui bénéficie d'une bien meilleure IA que Mr. X. Le RE Engine, plus précis que l'année dernière, et la musique, nous immergent dans un univers cauchemardesque à souhait et c'est tout ce que l'on espérait. L'aventure est toutefois assez simple dans ses affrontements, grâce à de nouvelles mécaniques de gameplay et ne mettra pas vos méninges à rudes épreuves, les quelques énigmes étant très basiques. Même en cherchant les armes et accessoires qui ne sont pas vraiment cachés, le solo se bouclera très rapidement. Malgré cela, on passe un très bon moment en compagnie de Jill et Carlos. Capcom prouve encore une fois qu'il possède l'une des meilleures licences du jeu vidéo malgré quelques petits loupés.Les S.T.A.R.S plient mais ne rompent pas sous les assauts de l’impressionnant Nemesis. Si à l’époque, Resident Evil 3 avait apporté de réelles nouveautés de gameplay par rapport au deuxième épisode, le RE3 de 2020 se préserve. Graphiquement splendide, fluide, et dopé par des séquences diablement réussies, le soft de Capcom jouit d’un rythme soutenu malgré une seconde moitié moins inspirée. Bien que l’aventure soit courte, le dernier-né de Capcom respecte le cahier des charges. Le virus prend donc une nouvelle fois, mais nos anticorps sont puissants. Après la première attaque du Mister X de 2019, ce Nemesis ne nous a pas provoqué la même tachycardie. Les fans risquent de ne pas pardonner certaines coupes faites à l’histoire de base, tandis que les néophytes apprécieront une épopée qui vaut le coup d’œil. Le mode multijoueur asymétrique, lui, peine à convaincre. En définitive, que vous ayez connu ou non la version originelle de Resident Evil 3, Jill saura vous mener une ultime fois, et avec panache, dans les rues infernales de Raccoon City.Resident Evil 3 est un peu frustrant. Le jeu proposé par Capcom est intense, revisitant l’original avec intelligence, arborant des graphismes magnifiques, mais le titre est terriblement court. L’absence de lieux emblématiques fait grincer des dents, mais surtout, les développeurs ont supprimé les quelques choix qui étaient permis dans l’original, résultant certes de séquences scriptées très réussies, mais effaçant totalement la rejouabilité. Les fans peuvent quand même refaire le jeu dans un niveau de difficulté plus élevé pour atteindre le rang S ou encore débloquer des points pour récupérer des bonus (buffs de dégâts, résistance, armes à munitions illimitées), mais c’est bien maigre pour la plupart des joueurs. Comme il y a 20 ans sur PlayStation, Resident Evil 3 ne semble être là que pour surfer sur le succès de Resident Evil 2, il satisfera les joueurs passionnés par la licence, mais c’est tout.Plus tôt cette année, une rumeur affirmait que Resident Evil 3 aurait initialement dû être proposé avec Resident Evil 2. Et après avoir joué à ce remake, il y a de quoi penser que cette rumeur disait vrai. Resident Evil 3 est au fond un bon jeu, mais il est globalement court et souffre clairement de la comparaison avec ce que Capcom a proposé l'année dernière. Mr. X a terrifié les joueurs du monde entier en mettant une pression constante à Leon et Claire. Il était donc logique d'en attendre au moins autant d'un Nemesis, créature plus "avancée." Mais dans les faits, le Nemesis tel qu'on l'imagine n'est présent que dans la première partie du jeu et ne pose jamais vraiment de problème pour un joueur qui a l'habitude de la série. Cela étant dit, l'aventure reste divertissante, complète habilement celle proposée dans Resident Evil 2 et il est toujours plaisant de parcourir les rues de Raccoon City. De son côté Resident Evil Resistance propose un concept intéressant et original qui n'est pas aidé par son système de microtransactions et des soucis d'équilibrage en faveur du Mastermind.Comme quoi, de bonnes premières impressions ne se confirment pas toujours sur le long terme. Après l'extase du remake de Resident Evil 2, nous parlerons plutôt de douche froide pour ce Resident Evil 3. Ce n'est absolument pas un mauvais jeu, mais il tape simplement à côté sur des points pourtant essentiels. Plus beau que l'original certes et moins nanard en raison des moyens plus importants, mais le côté action encore plus renforcé avec une mise en scène à la Tomb Raider, pendant certaines cinématiques et séquences jouées, nous fait grandement regretter l'ambiance intimiste du commissariat et son Mr. X. Des bonnes choses, oui, mais ternies par des choix difficilement compréhensibles. Nous espérons qu'un retour aux fondamentaux est envisageable afin de ne pas repartir définitivement dans les travers de Resident Evil 4, 5 et 6 pour la suite.