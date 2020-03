Salut tout le monde,la next gen arrive à grand pas. Mon pc portable (acer nitro) a maintenant 4 ans et tient à peine à suivre.Je me suis donc décidé à me prendre une tour digne de ce nom mais pas trop chère: c'est à dire en dessous de 1000 euros. J'ai trouvé ca (je vis en allemagne et ca livre sans problème ici):Je resume:AMD Ryzen 5 2600 6x 3400MHzNVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6480GB SSD16GB DDR4-RAMLe tout pour 825 euros sans système d'exploitation.Alors les experts? C'est une bonne affaire? Rapport qualité prix? Ca tiendra 4-5 ans?J'aimerais me le commander demain, vos avis éclairés me sera d'une grande aide!