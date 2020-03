L’entreprise polonaise indique par l’intermédiaire de Marcin Iwinski avoir effectué un don à une association caritative spécialisée dans le soutien aux malades et aux hôpitaux, dénommée Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Grand Orchestre de Charité de Noël). D’un montant de 4 millions de zlotys (environ 880 000€), ce don a été effectué de la manière suivante : deux millions de la part du conseil d’administration, et deux millions de la part de la société elle-même. Dans un message publié sur Linkedin, le cofondateur de CD Projekt déclare :

En collaboration avec Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, une ONG polonaise établie avec plus de 20 ans d'histoire dans la collecte de fonds pour l'équipement médical, nous avons fait don aujourd'hui d'une somme de 4 millions de złotys pour lutter contre la propagation du COVID-19 en Pologne. Le conseil d'administration et les principaux actionnaires de la société ont fait don de 2 millions de złotys, et 2 millions de złotys supplémentaires ont été donnés par la société elle-même. Nous tenons à remercier toutes les âmes courageuses qui se battent pour notre bien-être au quotidien et espérons que ces fonds vous aideront dans vos efforts pour nous débarrasser du virus.