Une enfant de 16ans décédé par le coronavirus... C'est une première inquiétante. Au cours du point presse de ce jeudi soir sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus, le Directeur général de la santé Jérôme Salomon a évoqué « la mort d'une jeune fille de 16 ans », parmi les 365 décès survenus ces dernières 24 heures dans les hôpitaux français. Le numéro 2 du ministère a simplement indiqué que l'ado avait succombé « en Ile-de-France », une des régions plus touchées. Pressé par les journalistes de donner des précisions, le DGS s'est retranché derrière le secret médical.

Like

Who likes this ?

posted the 03/26/2020 at 10:38 PM by shincloud