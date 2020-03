OMG! Je dois être fou mais je vois pas l'info sur Gamekyo, et quelle info, que fait Sony?Epic games est en roue libre, ils viennent de signer Remedy (Control), Playdead (Inside) et donc genDesign, le studio du papa de Ico.

posted the 03/26/2020 at 07:12 PM by 51love