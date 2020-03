Premier titre d'Hideo Kojima après son départ de chez Konami, Death Stranding n'aurait pas répondu aux attentes de Sony.

Ayant fait grand bruit lors de son annonce, Death Stranding serait finalement une belle déception du côté de Sony.



Alors que le constructeur avait annoncé fièrement sa signature avec Kojima pour son premier projet en tant qu'indépendant, des bruits de couloirs murmurent que le résultat ne serait pas au rendez-vous.



Dusk Golem qui est modérateur sur les forums de ResetEra nous apprend aujourd'hui qu’il ne resterait pas moins de 3 millions de copies du jeu en stock du côté de chez Sony. Nous découvrons également que le plan initial pour le titre était de produire une aventure plus sombre, mais que le projet a finalement était rebooté en douceur un an et demi avant son lancement dans le commerce.





La source de Dusk Golem explique que Sony et Kojima ont connu de nombreux désaccords lors du développement du projet et qu'aucun autre studio de Sony n’était partant pour reprendre le projet et en faire une aventure PlayStation 5. Pour compenser le manque à gagner, Sony serait donc en discussion avec Konami dans le but de sortir un nouveau Silent Hills sous la houlette de Kojima Productions.



Pour Sony, le but serait de profiter d'une franchise bien connue et peu coûteuse en développement pour permettre de rentabiliser le trou financier que représente Death Stranding.



Hideo Kojima ayant toujours voulu réaliser un jeu d'horreur, l'heure est peut être enfin arrivée !

Jeux vidéo live com - https://www.jeuxvideo-live.com/news/sony-deeecu-par-les-ventes-de-death-stranding--97422