Salut à tous,



Sony a enfin révélé les caractéristiques de la ps5 et si certains sont plutôt déçus de son manque de puissance face à la concurrence, en tout cas au niveau du gpu, quid de la gueule de la console et de sa manette ?? Ils ont vraiment une communication bizarre, on est tout de même en mars et la console est censée sortir en fin d'année... Même si le doute est permis... Mais je veux dire que stratégiquement parlant je pense qu'il est temps de donner une identité visuelle à la console bien que ce soient les jeux qui déterminent principalement l'identité d'une machine. Les jeux peuvent encore attendre étant donné les gros titres qu'attend encore notre chère ps4. Mais sinon...



Que pensez-vous de tout ça ?