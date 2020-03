Maintenant que l'ont connait le fabriquant du SSD de la XSX (Seagate), on peut donc essayer de trouver le fabriquant du SSD de la PS5:En Novembre, lors d'une présentation, Samsung indiquer être le fabriquant du SSD d'une Console NG , et depuis que l'ont connait celui de la XSX, on pouvait en conclure que le fabriquant du SSD de la Ps5 serait SamsungMais depuis l'annonce de Playstation sur les précisions des Specs de la Ps5 , Hyper X semble être concerné :https://twitter.com/HyperX/status/1239886151424462848Hyper X est une division de Kingston (Fabriquant de SSD) (ou alors c'est autre chose que le SSD)Si il y a un domaine où la Ps5 peut potentiellement avoir un avantage sur la XSX c'est celui des Perfs du SSD(des postes d'emplois chez SantaMonica qualifier la Ps5 "world’s fastest console”). Mais on attendra une confirmation quand même !