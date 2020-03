Bonjour à tous je souhaiterais avoir vos avis concernant un sujet qui me tient à cœur, celui de la durée de vie des supports des jeux vidéo physiques et particulièrement les disques optiques ( cd PlayStation 1,2,3,4 / les disques des différentes xbox /les disques gamecube, Wii, Wii U).



En effet pour les cartouches de jeux d'époque (NES, SNES, GB, GBC, GBA,) je sais que le problème vient simplement de la sauvegarde (lorsque la pile est hs il n'est plus possible de sauvegarder), problème qui n'est pas présent sur les cartouches DS, 3DS car ladite pile est remplacé par une mémoire flash(possiblement fragile avec le temps) et pour celle de la switch les save se font sur la console.



Ce qui m'intéresse ce sont donc ces fameux supports optiques.

J'ai récemment lu des articles concernant des disques musicaux de mauvaise qualité qui se désagrège avec le temps (phénomène disque rot).



Je sais qu'une gravure de disque maison n'est pas comparable avec un pressage d'usine qui est du coup plus sûre (les détails sont techniques mais en gros la première consiste à brûler le disque avec le lazer du graveur tandis que la seconde consiste à exercer un pressage de plusieurs tonnes pour réaliser la gravure).



Les jeux vidéo sur support optique sont donc réalisés par pressage d'usine et je me demande si les données peuvent s'effacer avec le temps à l'instar de ces fameux disques musicaux.





Je possède une assez belle collection de jeux vidéo et étant plutôt anti demat ( à l'exception des jeux achetés sur le launcher GOG qui sont drm free) cela m'embêterai beaucoup de me dire que les jeux on une date de péremption.



Dans ma collection les disques les plus vieux que je possède sont des disques PS1 des années 90 (bientôt 30 ans) qui sont dans un état impeccable, aucune rayures apparentes la partie comprenant les inscriptions est aussi nette que le jour où je les ai achetés (pareil pour les jeux GC, Wii, PS2) après les avoir essayé j'ai pu constaté qu'ils fonctionnent parfaitement .



Après pour la conservation je sais que les facteurs d'usure à éviter sont :



La lumière

La chaleur

L'humidité



J'imagine qu'en évitant au maximum d'exposer les disque à ces facteurs la durée de vie doit être conséquente mais je me demande de combien de temps approximativement.



Si quelqu'un parmi vous a des connaissances pour m'éclairer sur ce sujet je suis preneur.



Merci d'éviter de troller en me parlant de cloud gaming ou emulateur cela ne m'intéresse pas.