Après l’annonce surprise de la Xbox Series X lors de la cérémonie The Game Awards, le temps est venu pour les sites réputés dans l’analyse de hardware, comme nos confrères de Digital Foundry, de nous renseigner sur les entrailles de la future console phare de Microsoft.Le choix d’un format mini-tour en position verticale avec une grille d’aération sur le dessus pour la Xbox Series X est cette fois-ci un choix technique qui change tout.Pour Digital Foundry, il est peu probable que la densité des transistors ait doublé par rapport à une Xbox One X.Si la Series X est deux à quatre fois plus puissante, alors Microsoft a augmenté la fréquence d’horloge, ce qui produit obligatoirement plus de chaleur qui nécessite une innovation dans la dissipation thermique de la console.Si vous voulez une console puissante et silencieuse, il n’y a pas de secret, il fallait changer le design traditionnel des consoles.12 Tflops est bien le double de 6 Tflops, puissance officielle de la Xbox One X.Toutefois, les améliorations apportées par la nouvelle architecture Navi d’AMD, qui équipera les puces graphiques des modèles de la prochaine génération de consoles, font que pour des charges de travail comparables, 12 Tflops « nouvelle génération » sont plus performants que 12 Tflops « génération actuelle ».Ainsi, d’après les calculs de Digital Foundry, un GPU Navi de 9-10 Tflops équivaudrait à deux fois la puissance d’une Xbox One X.Alors imaginez si la Xbox Series X atteint les 12 Tflops visés. Sans compter que ces calculs ne font pas entrer en jeu d’autres nouvelles fonctionnalités architecturales qui seront présentes dans la Series X.À un an du lancement de la Xbox Series X, de nombreuses inconnues restent cependant à découvrir, et notamment le prix de la Xbox Series X.Aujourd’hui, nous pouvons seulement dire que les consoles de prochaine génération seront très performantes à leur sortie et dignes d’un PC haut de gamme....L'article complet dans la source.