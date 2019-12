Eh bien en tout cas nous on ne s'attendait pas du tout à avoir une annonce de la future Xbox aux Games Awards !Nous ne sommes pas très fan de Microsoft et des Xbox en général, mais là on doit bien avouer que les infos sur la nouvelle console nous intéresse fortement !Retrocompatibilité totale au niveau des jeux, ainsi qu'avec les accessoires de la One... Ca promet !Vous en avez pensé quoi vous ?