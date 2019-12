Jusqu'à présent lorsque l'on évoquait des chiffres de ventes de console, c'était avant tout pour démarquer la PlayStation 4 de la Xbox One. Mais puisque la Switch de Nintendo a résolument adopté son rythme de croisière, il est toujours bon de faire un petit bilan de la situation.Selon VGChartz, il apparaitrait que l'Europe compte désormais plus de Switch que de Xbox One. On compterait ainsi 11,36 millions de Nintendo Switch en Europe pour seulement 11,21 millions de Xbox One.Microsoft accuserait donc le coup d'avoir non seulement perdu cette bataille des générations contre Sony et sa PlayStation 4, mais aussi contre Nintendo avec une machine qui affiche des performances bien moindres et un catalogue de jeux ultra réduit au regard du catalogue de la Xbox One.Et la situation pourrait prochainement se constater à échelle mondiale puisque la Xbox One affiche un parc de 44,02 millions de machines contre 43 millions pour la Switch. L'annonce de la commercialisation prochaine de la Switch en Chine pourrait définitivement chambouler le podium dès la semaine prochaine.Les fêtes de Noël devraient également participer à doper les ventes des trois constructeurs et l'on attend encore la prise en compte des chiffres du Black Friday et du Cyber Monday. Toujours est-il qu'il est bon de rappeler au besoin que la Xbox One est sortie fin novembre 2013 contre début mars 2017 pour la Switch.