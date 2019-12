Charts Japon : la Switch approche les 200.000

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 novembre au 1er décembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Perdu au milieu des piliers Switch du moment, deux sorties viennent de se signaler pour débuter cette dernière ligne droite de l'année, dontqui se résume logiquement à un « tout ça pour ça » après tant d'attente et de reports. Le genre est certes particulier (narration x stratégie) mais ça ne reste que 35.000 unités vendues en boîte, moitié moins qu'un remaster comme, et pire encore si l'on compare avec l'époque de(175.000 au lancement).Pour le prochain rapport, nous verrons si la franchisea encore un semblant d'avenir avec la ressortie du 4 dans sa version « ++ », sur Switch et pour la première fois sur PS4.Coté hardware, c'est la routine de noël avec une Switch qui n'a même plus de concurrence dans sa course rapide vers les 11 millions qu'elle aura probablement atteint avant la fin d'année.Un mot tout de même sur la Xbox One qui a soudainement multiplié son quota par huit, probablement grâce aux soldes sur le modèle One S All-Digital.