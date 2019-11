Bonjour à tous,



voila je souhaite faire un RPG sur switch après le Tales of Vesperia mais j'hésite entre 3. Je sais que les 3 sont très bons mais je ne pourrais pas tous les faire. lequel privilégier? Xenoblade chronicles 2 (sachant que je n'ai pas fait les précédents), Dragon quest XI ou Ni no kuni?



le plus important pour moi est le système de combat et l'évolution des persos, magies, compétences....



Merci pour votre aide et vos conseils.