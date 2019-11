CNPlay 10/10

Ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes prêts pour Death Stranding, car personne ne l'est. Demandez-vous simplement si vous êtes un battant, si chaque victoire doit d'abord passer par un long chemin de croix. Tentez de savoir si vous êtes assez ouverts d'esprit pour analyser une métaphore ou le fond d'une histoire torturée. Il y a beaucoup de chance pour que vous ne compreniez pas (ou même jamais) cette œuvre, Hideo Kojima lui-même ne la comprend pas, et pourtant il l'a créée...



Points positifs

Graphiquement splendide (merci au Decima)...

Scénario torturé

Gameplay inaccessible et pourtant jouissif

Bande son magistrale & doublage français digne d'un film

Un souci du détail jamais atteint auparavant



Points négatifs

...mais relativement vide

Jeu excessivement difficile !

13 heures avant de vraiment commencer l

Millenium 9,8/100

Arrivé au bout de l'aventure Death Stranding après près de 60 heures de jeu, difficile de ne pas être convaincu que cette fois, ça y est, une nouvelle étape a été franchie pour notre média favori. Difficile également de ne pas y voir l'aboutissement du travail d'Hideo Kojima, avec un titre qui fusionne gameplay, scénario et mise en scène dans un univers cohérent rempli de références vidéoludiques et cinématographiques. Véritable lettre d'amour au jeu vidéo et à ceux qui le pratiquent, DS est un jeu total, parfois maladroit certes, mais qui n'a pas manqué de nous marquer au fer rouge. Une œuvre unique et qui ne nous a surement pas encore révélé tous ses secrets ; nous n'avons désormais qu'une hâte : en débattre, avec tous ceux qui auront la bonne idée d'en faire l'expérience.



Les Plus

Un univers unique et passionnant

Un gameplay atypique et osé qui déboite

Un scénario qui va retourner quelques cerveaux

Les mécaniques en ligne qui poussent à l'entraide, génial

Un casting de rêve

Une OST sélectionnée et intégrée avec soin

Il se paie même le luxe d'être drôle

Absolument sublime



Les moins

Soucis de framerate dans les lieux trop chargés

Quelques textures qui font tâche

Le moteur physique réagit parfois de manière étrange

JVC 19/20

Death Stranding est une invitation au voyage dont on ressort marqué par une expérience aussi maline qu'atypique. L'univers du jeu, que l'on prend plaisir à découvrir en solitaire et, plus tard, avec d'autres joueurs, offre un terrain escarpé aux panoramas saisissants. On l'affronte, on le parcourt, on le dompte, en progressant à notre rythme, planifiant des routes que d'autres emprunteront. Pour cette audace et ce concept, Death Stranding prouve que tout n'a pas encore été fait. Et si, en plus, le récit y est passionnant et incroyablement bien incarné par des acteurs à la prestance remarquable... Pourquoi s'en priver ? Un chef d'oeuvre, tout simplement...



+Points positifs

Une ambiance hors norme et un univers d’une richesse assez exemplaire

Une expérience multi bien imbriquée au sein du solo

Durée de vie et contenu très généreux

Un excellent scénario à la narration bien dosée

Un gameplay complet et technique, qui arrive à rendre intéressantes et ludiques des quêtes FEDEX

Une OST envoutante



-Points négatifs

Des combats en TPS assez peu intéressants...

Des soucis assez réguliers de collisions...

Gamergen 19/20

Death Stranding est un ascenseur émotionnel qui s'amuse avec notre petit cœur du début jusqu'à la fin. Il y a certaines phases où de l'ennui se fait ressentir, où les missions manquent de piquants... Une envie de tout stopper ? Non, car il y a cette frénésie qui nous pousse à continuer, comme si le joueur était directement lié, connecté, à Sam Porter Bridges. En plus d’être spectateurs de cette tragédie, nous sommes un acteur qui a un rôle important à jouer.



La direction artistique, l'histoire, les personnages et l'univers décalé voilent les imperfections pour laisser place à une œuvre vidéoludique captivante. Une fois achevé, nous avons ce besoin d'y retourner pour découvrir les petits secrets éparpillés à droite, à gauche. Le Death Stranding s'empare de nous, notre corps vibre, le cerveau reste connecté. Nous avons là un incontournable à ne pas louper, sans l'ombre d'un doute.



Les plus

Des graphismes époustouflants !

Une histoire qui retourne le cerveau et qui tient en haleine

Un doublage français de qualité, merci !

Des heures et des heures d'exploration

Le côté « connecté » avec les autres joueurs, une idée de génie !



Les moins

Quelques imperfections visuelles

Quelques missions redondantes

La conduite des véhicules, un peu lourdingue

Le début risque d'en fatiguer plus d'un

JVLive 19/20

Aussi sublime dans la forme que dans le fond, Death Stranding est bien l'un des plus grands jeux de cette génération. Singulier et radical dans sa proposition, il offre un autre regard, une autre alternative à ce que l'on peut voir d'habitude. Un titre avec ses forces et ses faiblesses, mais qui a une vision, celle de son auteur qui la défend jusqu'au bout. C'est tout ce que l'on était venu chercher, en croisant les doigts pour que l'aura de son développeur ne se soit pas envolé et ce n'est heureusement pas le cas.



Les plus

Une oeuvre singulière

Des personnages charismatiques

Un scénario et une narration toujours aussi riches

Un nouvel univers qui ne demande qu'à grandir

Mads Mikkelsen et Troy Baker, quelle classe !

Un bon équilibrage

Une bande sonore monstrueuse (y compris le mixage)



Les moins

Une IA décevante en normal

Un framerate qui a pu s'écrouler à un moment

Encore un manque de naturel pour les animations des visages

Les allers-retours directs forcés

JeuxActu 18/20

Quel exercice difficile que celui d’analyser ce Death Stranding tant convoité, tant redouté ! Hideo Kojima n’avait déjà plus grand-chose à prouver et le voici de nouveau à l’œuvre, réalisant un tour de force absolument remarquable en établissant ni plus ni moins qu’un style de jeu unique à la frontière des genres. Pleine d’audace tant dans sa volonté d’apporter quelque chose de neuf qu’en édifiant un univers monstrueux et tangible, cette aventure au casting brillamment honoré ne laisse pas indifférent. Pour autant, certains défauts de rythme et de gameplay ou, même, ce concept tellement atypique risquent de lui valoir l’incompréhension et la division de sa communauté : ici, le studio nippon livre une pépite totalement originale à ne pas forcément mettre en toutes les mains, exigeant une véritable sensibilité artistique et une implication personnelle de tous les instants. Death Stranding, c’est un grand oui pour son parti pris, son ambiance, son récit puissant et sa force de conviction indéniable qui le placent d’avance parmi les jeux vidéo les plus insolents de la génération. Et bien que l’on y ait toujours quelques reproches, le cran de l’illustre développeur et de son équipe leur vaut des éloges de la plus grande légitimité.



Les plus

Un concept réellement osé et novateur

Une ambiance absolument délicieuse

Un univers justifié de bout en bout et incroyablement étonnant

Un sacré scénario (par contre, il va falloir s'accrocher)

L'aspect communautaire épatant

Un jeu d'acteur puissant

Quelques panoramas photoréalistes

Un parti pris tellement intrépide !

Une OST poétique et finement sélectionnée

Des scènes émouvantes placées au bon moment



Les moins

C'est atypique et donc à ne pas mettre en toutes les mains

Des passages à vide possiblement ennuyeux

Des problèmes de collision et d'animation

Des combats beaucoup trop simples

Parfois un manque à gagner dans l'écriture et la mise en scène in-game

Gamekult 9/10

Gameblog 8/10

Avant d'être le premier jeu de Kojima Productions, une oeuvre baroque au possible ou même un objet de débats éternels sur la personne de son créateur, Death Stranding est d'abord un jeu bourré d'idées, souvent judicieuses. En nous plaçant dans les bottes usées d'un porteur solitaire chargé de relier entre eux les survivants d'un monde en perdition, Hideo Kojima nous invite à explorer un monde dense, riche de découvertes et de situations sans cesse renouvelées, qui dévoile toute sa portée passée une première partie très sage. En obligeant naturellement les joueurs à collaborer intelligemment sans pour autant jamais se rencontrer en cours de partie, Death Stranding invente ses propres règles, et innove, grâce à un level design solide et une technique irréprochable. Mais pour goûter à l'ivresse d'une aventure pas comme les autres, il faudra composer avec de véritables longueurs, une mise en scène parfois tire-larmes pour rien, et une intrigue qui ne cesse de s'enfoncer dans une épaisse mélasse, quitte basculer sans retenue dans le ridicule. Mais une fois les tunnels narratifs et les accrocs de maniabilité digérés, il reste là un immense bac à sable toujours plaisant à découvrir, qui invite constamment à partir explorer le monde pour simplement avoir connaissance de ce qui peut bien se cacher un peu plus loin. À moins de pester face à sa dimension contemplative et son rythme résolument posé, il y a fort à parier que les joueurs de Death Stranding garderont un souvenir particulier de ce périple coast to coast d'un nouveau genre.



+ On aime

Une zone de jeu immense et variée, que l'on s'approprie petit à petit.

Quelques personnages très réussis...

Une aventure contemplative et organique qui prend son temps...

La collaboration décalée, une idée astucieuse qui créé un véritable cercle vertueux.

Une bande-son indie pop que l'on réécoutera volontiers une fois le jeu terminé.

Techniquement solide, même sur PS4 classique.

Une durée de vie très honorable qui donne quand même envie d'y revenir après le générique.

Des quêtes annexes avec de véritables récompenses à la clé.

Le souci du détail de Yoji Shinkawa.



- On n'aime pas

Une écriture lourdingue qui se perd dans sa propre complexité.

...qui nagent au-milieu d'un cast très cliché.

...sans doute un peu trop : impatients, passez votre chemin.

Like, like, like on te dit !

Une prise en mains parfois crispante.

Des menus souvent abscons, qui auraient mérité plus de clarté.