86/100 (51 tests)

Gameblog 9/10

JeuxActu 18/20

JVC 18/20

Millenium 9/10

Gamergen 17/20

JVLive 17/20

GameInformer 8,5/10

Luigi's Mansion 3 est une aventure de chasse aux fantômes amusante, quelle que soit votre expérience avec la franchise.

Gamekult 8/10

IGN 8,3/10

Luigi's Mansion 3 est tellement amusant, charmant et intelligemment conçu que j'espère que nous en aurons plus de trois tout les 20 ans.

Gamespot 8/10

La première aventure de Luigi remplie de fantômes sur Switch offre un autre mélange satisfaisant d'exploration et de résolution de casse-tête.

(50 positives / 1 Mitigée / 0 Négative)Les vacances dépaysantes de Luigi's Mansion 3 ressemblent à une comédie fantasmagorique, chaque étage de ce somptueux hôtel donnant lieu à une pièce de théâtre à part entière qui revisite facétieusement les classiques de l'épouvante, suspense trépidant à l'appui. Une oeuvre issue de la fabuleuse imagination de Next Level Games, qu'illustrent les énigmes malicieuses et les ébouriffants face-à-face avec les poltergeists, pour certains d'anthologie. Et ces élucubrations se conjuguent à merveille en duo, a fortiori aux côtés d'un second joueur en chair plus qu'en os, les particularités visqueuses de Gluigi venant à la fois fluidifier et enrichir l'expérience. Dommage que les éléments supplémentaires de la panoplie du chasseur de fantôme s'acquièrent quasiment tous d'emblée, car l'exploration ne demande guère de se glisser dans les coulisses, hormis pour le score. Faire le ménage n'en reste pas moins exaltant, comme le souligne la dimension multijoueur, à l'envergure considérablement élargie. Rehaussée par un surcroît de pièges et d'objets désopilants, l'ascension de la tour s'appuie judicieusement sur l'esprit d'équipe, de façon à hanter éternellement les soirées entre amis dans la joie, et la bonne horreur...Avec autant d’éloges, vous devez certainement vous demander si Luigi’s Mansion 3 est perfectible. Oui, notamment au niveau du multi dont les modes sont loin de faire rêver ; ils font plus office de chips que de véritable prolongement de la campagne solo. Nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer le jeu en ligne faute de session disponible au moment de notre test (ça figurait bien au planning de Nintendo, précisons-le), ce qui aurait permis de savoir si le netcode a été amélioré depuis Luigi’s Mansion 2. Malgré tout, le reste est ultra solide avec un moteur physique carré, des graphismes aux petits oignons, la coopération exaltante, le sound design top, l’humour omniprésent, les fantômes mieux incarnés, ou encore le gameplay huilé. Même la visée n’est jamais prise en défaut par les perspectives, et les développeurs se sont permis un petit clin d’œil sympathique au film d’horreur Poltergeist. Que demander de plus, si ce n’est le retour d'autres licences historiques sur Switch avec un tel degré de qualité ?Luigi’s Mansion 3 est clairement le meilleur épisode de la série, reprenant l’ambiance du premier opus et offrant de nombreux moments inoubliables que nous ne voulons pas vous dévoiler. Si vous aimez un tant soit peu l’humour Nintendo et l’exploration, vous ne pouvez en aucun cas être déçu pour ce qui se présente déjà comme un des meilleurs jeux de l’année!Beau, intelligent, amusant... Difficile de ne pas tomber sous le charme de Luigi's Mansion 3, un titre qui ancre cette série parmi les plus prestigieuses (une de plus) de Nintendo. Jouable entièrement en coopération, LM3 n'a de cesse de surprendre son monde en proposant un level-design aux petits oignons et des épreuves toujours très inventives, et ce tout au long de l'exploration des 17 étages de cette nouvelle bâtisse à exorciser. Peu importe ses petits défauts, qui tiennent davantage du chipotage, le titre de Next Level Games se hisse tout simplement parmi les meilleurs jeux de la Nintendo Switch.Destructoid 9/10GamesRadar+ 9/10Difficile de reprocher de réels défauts à ce Luigi's Mansion 3, qui est un vrai régal à parcourir. Nintendo propose ici un jeu plein de charmes, avec beaucoup d'humour, une belle ambiance comique et faussement horrifique, le tout porté par des graphismes très mignons.Le gameplay est très simple à prendre en main, et pourtant, le titre met à disposition du joueur plusieurs mécaniques intéressantes, notamment grâce à un Ectoblast GL-U très complet, avec différents flashs et surtout la possibilité d'invoquer Gluigi, qui ne se fait pas souvent respecter. Rajoutez à cela des énigmes et combats de boss qui ne demandent pas beaucoup d'expérience, et vous avez là un jeu d'aventure très facile d'accès, pour petits et grands, comme sait si bien le faire Nintendo.Les fans de Luigi qui attendaient une nouvelle aventure sur console de salon ne seront pas déçus. Ce Luigi's Mansion 3 rejoint la liste des jeux incontournables sur Switch grâce au savoir faire de Nintendo. Avec ses nouvelles mécaniques de gameplay, le jeu ne cesse de proposer des nouvelles situations tout en variant les lieux et les ambiances tout au long de l'aventure.Luigi's Mansion 3 is a fun ghost-hunting adventure regardless of your experience with the franchise.God is a Geek 8,5/10Presque aussi vieux que son frère, Luigi a grandi en popularité auprès de la communauté des adeptes de Nintendo. Aujourd’hui, pas loin de 20 ans après le lancement de sa série bien à lui, le petit frère vert reçoit tout autant de soin que son ainé pour Luigi's Mansion 3. Toujours plus imaginatif à mesure que l'on s'élève dans les étages de son hôtel, ce troisième volet surclasse ses deux prédécesseurs en y piochant toutes leurs bonne idées, revisitées et magnifiées. 