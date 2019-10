Bonjour à tous,hier je suis enfin allé récupérer The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3 chez Micromania. Enfin parce que le jeu est déjà sorti depuis 2 ans au Japon et surtout qu'il nous était annoncé dans un premier temps en juin, puis en septembre pour finir par arriver pour de vrai le 22 octobre.Il rejoint donc le reste de la saga que je suis depuis le premier épisode PSP, à l'époque en import US.J'espère maintenant trouver un peu de temps pour m'y lancer à fond, j'ai déjà fait la démo donc ça me permettra de ne pas avoir à refaire le début.J'espère aussi d'autres annonces sur la saga chez nous comme par exemple l'annonce de la localisation du 4 histoire de conclure l'arc Cold Steel, mais aussi la trad de l'arc Crossbell. J'irai même plus loin dans le believe en espérant 2 compils à partir des versions steam : L'arc Trails in the Sky et l'arc Crossbell, et le tout sur PS4 bien évidemment