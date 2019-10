Metacritic 77/100 (33 critiques) -Pour l'instant-

HardcoreGamer 9/10

Concrete Genie aurait pu être simplement un jeu de peinture et de création d'animaux de compagnie virtuels avec lequel vous pouvez interagir. Cela aurait quand même été un fantastique petit jeu. Mais grâce à une action amusante, à de jolis casse-tête et à un monde magnifique, cela le devient encore plus. Le plaisir réside dans la création: créez un monde vivant à partir des pages que vous trouvez et laissez ensuite votre charmant génie y jouer. C’est juste un de ces jeux que l’on peut parfaitement décrire comme «du bien-être». Vous vous en éloignerez avec un cœur chaleureux et un grand sourire sur le visage après le générique, mais vous finirez par plonger de nouveau pour trouver tous les secrets. Concrete Genie est l’un des faits notable de la PS4 cette année et les fans de PlayStation ne manqueront pas de le manquer.

God is a Geek 8/10

Concrete Genie offre des graphismes époustouflants lorsque vous êtes libre de peindre, et l'histoire est suffisamment intéressante pour vous permettre de jouer jusqu'au bout.

IGN 8/10

Court et très doux, Concrete Genie est une expérience fascinante dans la créativité des joueurs.

Destructoid 8/10

Parfois, il est acceptable de se détendre avec une aventure aux enjeux moins importants, et c’est là que Concrete Genie entre en jeu.

(23 Positives / 9 Mitigées / 1 Négative)Daily Star - 10PlayStation Universe - 9,5Gaming Age - 9,1Press Start Australia - 9PlayStation LifeStyle - 9GamesRadar+ - 9Concrete Genie could have simply been a game about painting and creating virtual pets that you can interact with and it still would have been a fantastic little game. But thanks to some fun action, nice puzzles and a beautiful world, it becomes something even more. The fun is in the creation, crafting a vivid world out of the pages you find and then letting your charming Genies play in it. It’s just one of those games that can be perfectly described as “feel-good.” You’ll walk away from it with a warm heart and a big smile on your face after the credits roll, yet end up diving back in so that you can find every secret. Concrete Genie is one of the PS4’s most notable highlights this year and PlayStation fans should be sure not to miss it.COGconnected -8,8Critical Hit -8,5Stevivor -8,5Hobby Consolas -8,2Attack of the Fanboy -8Game Rant -8Twinfinite -8Concrete Genie has some stunning visuals when you're free to paint, and the story is interesting enough to keep you playing until the end.Short and very sweet, Concrete Genie is a spellbinding experiment in player creativity.Sometimes it's okay to just unwind with a lower-stakes adventure, and that's where Concrete Genie comes in.SpazioGames -7,9Video Chums -7,8New Game Network -7,7Vandal -7,5Areajugones -7,5Everyeye.it -7,5Multiplayer.it -7,3IGN Italia -7Game Revolution -7Shacknews -7GamingTrend - 7Push Square -7LevelUp - 6,7Eurogamer Italy -6Metro GameCentral -5EGM -4