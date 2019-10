Mon casque étant en train de lâcher (le premier modèle sans fil Sony PS4), je voudrais votre avis sur les 2 casques cités plus haut, est-ce que le platine trouvable à 140€ vaut-il l’investissement avec son 7.1, sinon le gold trouvable à 70€ a l’air à la hauteur de ce que j’avais actuellement. Merci d’avance, je serais paré pour la PS5 comme ça

posted the 10/01/2019 at 03:14 PM by ryoporterbridges