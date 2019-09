Jeux Vidéos

Sora, Doomguy, Crash, Steve et Shantae

En effet les spéculations se poursuivent et vont bon train dans la communauté. Et c'est ainsi que deux plateforme sociales ont diffusés des résultats de demande de fan pour le moins surprenants.Déjà d'une part surl'utilisateurà mis en lumière les différentes demandes des fans sur les réseaux sociaux officielsdeet d'autre part les utilisateurs de la plateformesont mis en lumière les demandes des fans à travers le monde via unLes résultats, plutôt étonnants sont répartis entre trois catégories, Japon, USA et Europe. Jugez par vous mêmes.Nous pouvons voir que les personnages les plus récurent sont:-Sora-Crash-Rayman-Dante-Lloyd Irving-Shantae-Doomguy-2B-Steve-master Chief-Jibanyan-Bandana Dee-Monster HunterAlors bien sûr tout ça ne sont que des demandes mais il est intéressant de noter que parmi cette liste,reviennent encore une fois sur le tapis. Faisant de ces personnages les plus demandés ! Qui de ces cinq là aura droit à l'invitation le mystère demeure. Surpris ?