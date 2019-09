Si vous prenez quelque chose qui ressemble à une banane et que vous lui donnez le titre "pomme", cela fonctionne comme de l'art. Mais cela ne s'applique pas aux jeux. Nous faisons des choses qui sont interactives. Une banane doit être comestible après avoir pelé la peau. Les voitures doivent pouvoir rouler. Pour que les jeux soient interactifs et amusants, il faut qu'il y ait une réalité où beaucoup de gens dans les coulisses font tout cela.

Kojima pense que les jeux vidéo sont en quelque sorte l'expression ultime de l'artisanat. Bien qu'il ait été un partisan notoire des jeux cinématographiques, il décrit ce qu'il ne fait pas en termes d'art, mais plutôt comme un service d'artisanat. Quelque chose de plus dans la lignée d'un maître sushi, quelqu'un qui crée de beaux plats mais dont le but ultime est de se nourrir.

"Death Stranding ... même maintenant, je ne comprends pas le jeu", a déclaré Kojima. "Sa vision du monde, son gameplay, sont tous nouveaux. Ma mission est de créer un genre qui n'existe pas à l'heure actuelle et qui surprend tout le monde. Il y a naturellement un risque à cela…"

Le créateur de Death Stranding dit qu'il ne comprend pas le jeu. S'adressant au Financial Times , l'auteur du jeu vidéo a lui-même admis qu'il ne comprenait pas très bien son prochain titre: un jeu d'action très étoilé dans lequel l'accent est mis sur la connexion plutôt que sur la destruction.

