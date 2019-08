Actu

Nous sommes très satisfaits des résultats. Concernant le nombre d’abonnés, par exemple, nous sommes systématiquement au-dessus des objectifs que nous nous étions fixés.

Sur l’année fiscale qui vient de se terminer, la France est le premier pays de la zone EMEA (NDLR : Europe, Moyen-Orient et Afrique) en terme d’abonnés Game Pass console, hors Royaume-Uni qui est un marché à part.

concernant le Game Pass PC, je n’ai pas de vision France car c’est trop récent. Mais globalement, on s’était donné des objectifs en termes de nombre d’abonnés à fin juin, soit 3 semaines après le lancement. On les a atteint en seulement 48h, donc on a explosé nos objectifs initiaux, ce qui est génial !