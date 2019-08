Je viens de finir Fire Emblem: Three House scenario "Aigles de Jais" route A et B (la seule a avoir 2 routes scenaristiques) et si il reste un jeu divertissant il n'en reste pas moins qu'une fois fini on en sort un peu sur sa faim (j'ai fait le jeu sans la mort definitive, pas que ça a foutre de passer des heures sur une meme map).- Une des OST de l'année- Bon systeme de combat- Persos trés attachants- Cette fois Nintendo nous a bien mis les 3 histoires sur la cartouche, merci.- Pas trés beau (mais pas flou c'est déjà ça)- DA moite moite- Structure repetitive- Aucunes vrais annexes (DLC DLC $)- Histoire inintéressante, survolée (DLC DLC $) et Fins rushéesBon on va pas passer 2 heures sur les points positifs, les 2 gros points forts de ce FE sont son OST et ses fights (le plus important heureusement).Les perso sont attachants mais malheureusement l'histoire principale ne vole pas bien haut et apres plus de 50 heures de jeux j'ai personnellement pas tres envie de me coltiner les scenario des deux autres guguss car je sens d'avance que la fin sera plus ou moins la meme que celle de la route normal de Eldegard (dites moi si je me trompe).Les premieres heures sont vite addictives, mais au file du temps on se rend compte qu'on fait tout le temps la meme chose en boucle (monastere/combat/monastere/combat), ok c'est un T-RPG ok... mais on fait surtout ça en ligne droite, le jeu possédant pratiquement aucunesannexes sortie des bataillons pour XP et dont les maps tournent en boucle (ils gardent ça pour les DLC comme pour les opus 3DS $).Ya aussi aucun vrai Post-Game sortie du NG+ et donc a premiere vue pas de boss secrets lv99 ce genre de chose (pareil dites moi si je me trompe).Les soutiens n'ont pas l'air de servir a grand chose a part quelques attaques combinés et pour choisir son mari/femme a la fin du jeu (pas de gosses donc...) et les deux fins que j'ai pu voir sont ultra rushées, j'en dirait pas plus mais c'est legerement a chier. Le genre de récompense finale qu'on aime quand on passe autant d'heure sur un jeu.