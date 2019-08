Je pense que la première chose qui est très cool avec l’orientation du jeu, c’est la façon dont ils envisagent d’étendre le monde. Je n’irai pas jusqu’à dire “bac à sable” – parce que dès qu’on parle de bac à sable les gens surinterprètent ce terme en y ajoutant beaucoup d’autres choses – mais ce que l’équipe fait pour construire un univers plus grand, un plus grand nombre de possibilités de gameplay et plus de choses à explorer, est impressionnant. Les choses sur lesquelles on travaille sont vraiment chouettes.



La deuxième chose est qu’en même temps qu’ils améliorent le Slipspace engine (le moteur du jeu, ndlr) pour qu’il soit à la pointe en matière de graphisme, il y a un gros travail sur le design. C’est vraiment génial de les voir revenir à des formes et à un design inspirés des premiers Halo.



Certains disaient de Halo 5 que c’était un Halo un peu trop chargé, trop sage. Halo Infinite sera plus moderne, plus léché. Mais je pense qu’il marquera un écho plus fort aux racines de Halo. Et c’est vraiment génial de voir ça.

On le savait le nouveau Halo ne manquera pas d’ambition pour son entrée en lice sur la nouvelle génération de console Xbox. Et c'est pas Matt Booty patron des studios Xbox qui dira le contraire. Et c'est justement lui via un podcast interview avec Game Informer qui nous en dit d’avantage sur le futur mastodonte de la Xbox Scarlett:De la a comprendre pourquoi ce Halo répond au doux nom de "Infinite" il n'y a qu'un pas... Qu'on franchira des fin 2020 à l'occasion de la sortie du titre.