J'en appelle à la communauté GameKyo. Je ne sais pas si ce sont les récentes fortes chaleurs, les orages ou tout simplement son grand âge, mais ma xbox one fat vient de rendre l'âme. Voici les symptômes : - impossible de l'allumer à distance avec le pad. - en appuyant sur la touche de démarrage sur la console, elle fait le "bip bip" caractéristique de l'allumage mais rien ne se passe, ni voyants ni mise sous tension. La touche d'ejection du disque fait egalement le "bip" habituel, mais le jeu qui est à l'intérieur ne sort pas. Quelqu'un saurait comment régler le problème ou je dois commencer à regarder les offres pour en racheter une ?

Like

Who likes this ?

posted the 07/29/2019 at 02:03 PM by cajp45