Un indice sur la puissance séparant la PlayStation 4 de la PlayStation 5 devient plus concret suite à un leak sur les composants de la machine.



Si Microsoft a clairement indiqué les capacités de sa prochaine console de salon lors de sa dernière conférence de presse à l'E3 en dévoilant qu'elle serait quatre fois plus puissante que la Xbox One X, Sony se montre encore évasif sur le sujet.



Par chance, une source spécialisée dans la diffusion de Benchmark sur Twitter affirme détenir le score de référence de l’APU AMD semi-personnalisé de la PlayStation 5, appelé Gonzalo.



Estimé à 20.000, ce chiffre indique que la machine serait quatre fois plus puissante que la PlayStation 4 originale. Le score exact et les détails de la référence n'ont pas été divulgués, mais il semble s'agir du score global de 3DMark Fire Strike, selon Notebook Check.



Ce score sans aucun doute issu d'un kit de développement proposé par Sony à certains studios est une première indication sur les capacités de la machine, mais pourrait ne plus être d'actualité avec l'évolution constante de ces dits kits.



Pour rappel, deux sources non négligeables avaient annoncé il y a quelques jours maintenant que les kits de développement de la machine de Sony seraient plus puissants que ceux de Microsoft.