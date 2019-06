IGN 8,8/10

"L'attente en valait la peine. Bloodstained : Ritual of the Night est un tout nouveau château assiégé par plein de monstres et de mystères inattendus dans la veine du classique Castlevania"

GameInformer 8,5/10

"Bloodstained : Ritual of the Night est familier, mais la façon dont il itère et s’appuie sur cette familiarité permet de le distinguer de sa lignée . Ses combats, ses éléments RPG et ses explorations alléchantes s’entremêlent sans heurt et m'ont obligé à scruter de manière obsessionnelle tous les coins et recoins d’une carte gigantesque pendant des heures, même après avoir vaincu le dernier boss. J'ai eu plaisir à retourner enfin dans ce château hanté, même s'il appartient à un nouveau maître."

JVC 17/20

Gameblog 8/10

Gamespot 8/10

"C’est cette sensation d'être bien dans sa peau qui fait de Bloodstained un tel régal. Ce n’est pas une modernisation audacieuse du genre, ni une rupture avec ses racines. C’est exactement ce qu’il est censée être : un retour au style d’une époque révolue, avec quelques améliorations modernes. Notre perception aurait pu être affectée par la façon dont il invoquait le sentiment du classique Castlevania, mais Bloodstained le fait en mieux. Avec plus de souplesse dans les combats et une conception de niveau qui invite toujours à vérifier une seule pièce de plus, Bloodstained montre qu'un Metroidvania moderne peut rivaliser avec ses prédécesseurs."

JeuxActu 15/20

Gamekult 7/10

Nous n'attendions pas Bloodstained : Ritual of the Night à ce niveau, mais c'est bel et bien un titre épatant qu'à conçu Koji Igarashi et son studio ArtPlay. La progression est exquise pour qui aime récolter régulièrement de nouveaux pouvoirs et s'amuser à les utiliser et à les mariés ensemble. Gameplay agréable, level design soigné et durée de vie honorable, il tient largement la route avec quelques combats de boss de qualité. Certes, il montre un peu les signes de son développements chaotiques via ses animations ultra datées et quelques bugs, mais l'expérience reste excellente pour quiconque aime le genre.Soulagement : Bloodstained : Ritual of the Night n'est pas l'échec que l'on craignait. Avec énormément d'application, il s'attache à réciter la partition des Castlevania ayant précédé Lords of Shadow. Pouvant paraître daté visuellement, pas vraiment ancré dans son époque, le nouveau jeu d'IGA a le charme de l'ancien. Il demeure une aventure certes classique mais à l'efficacité évidente, pleine à craquer de contenu, disposant de quelques idées intéressantes et qui saura contenter les fans et connaisseurs, tout heureux de ressentir, presque à l'identique, et c'est sur ce point que d'autres pourront l'attaquer, les sensations d'une série que Konami n'a pas l'air de vouloir faire vivre autrement que par des compilations d'anciens épisodes.Bloodstained est un bon jeu, même s'il ne tutoie pas les sommets. Bloodstained est un bon Castlevania, même sans s'il n'en possède pas la licence. Mais Bloodstained est surtout un très bon jeu pour les amateurs de Castlevania. Les adeptes de Symphony of the Night notamment seront aux anges, puisque les similitudes avec cet épisode et les clins d'œil à son égard se comptent par paquets de douze. En revanche le gameplay est également d'époque, ce qui pourra éventuellement gêner certains joueurs, tandis que la direction artistique a tendance à partir dans tous les sens. Imparfait mais attachant, Ritual of the Night s'adresse clairement à un public de fans qui, l'amour rendant aveugle, sauront lui pardonner ses petites erreurs et profiteront d'excellents moments en sa compagnie.