Je sais de source sûre que l'on parlait de Master Chief Collection sur PS4 il y a plusieurs années. Je pense que j'ai déjà fait mes preuves et que vous pouvez me croire

L'information nous provient de Moriarty, ancien journaliste IGN spécialisé dans les informations concernant la marque PlayStation. Il affirme qu'il y a plusieurs années, Microsoft avait l'intention de proposer Halo: The Master Chief Collection sur PlayStation 4.A défaut de savoir si cette rumeur est fondée ou non, il est vrai que Moriarty a déjà prouvé à plusieurs reprises par le passé qu'il avait de vrais scoops concernant l'industrie du jeu vidéo et plus précisément de ce qui était amené à se passer du côté de PlayStation.Il ajoute qu'il pense que cette idée est toujours dans un coin de la tête du géant américain et que selon lui, la vision à long terme de Microsoft serait de proposer ses jeux sur toutes les consoles présentes sur le marché.PS : Sherlock Holmes est sur le coup pour savoir si cette rumeur est vrai...