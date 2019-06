"Si vous exploitez sa puissance dans les graphismes, ce sera le meilleur résultat que nous ayons jamais vu."

Selonde la, la PS5 délivrera les meilleurs graphismes que nous ayons jamais vus sur une console de salon. S'exprimant au cours de l'émission, Nagoshi-san a simplement déclaré:Le créateur de la série yakuza a aussi décrit la puissance de traitement de la PS5 comme, etque l'équipe yakuza devra réfléchir aux moyens de tirer parti de ce surplus de puissance pourcréer de nouveaux éléments de gameplay à l'avenir.Il a également parlé des différentes générations et de la façon dont elles ont vu les progrès dans des domainesparticuliers, passant des améliorations graphiques au réseau, et maintenant cette fois-ci, l'accentest mis sur l'IA mais aussi le machine learning.a également évoqué quelques détails sur le prochain jeu, qui, selon lui, est en phase d'enregistrement maintenant que la partie narrative est terminée. Le jeu est actuellement connu simplement sous le nom de, et mettra en vedette un nouveau protagoniste à la place deLe prochainsortira probablement surà un moment donné, vu que la franchise a étédepuis ses débuts presque exclusivement disponible sur les plateformesPour finir, il a ajouté que la PS4 resterait encore la plateforme de choix du studio pendant encore quelque tempset cela même après la sortie des consoles de nouvelle génération.