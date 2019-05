"Nous sommes très satisfaits de ces chiffres et de notre position, Mais nous savons que nous pouvons faire mieux. Il y a plus de 96 millions de PlayStation 4 sur le marché aujourd'hui. Et chacune d'entre elles est capable d'offrir une grande expérience VR. Nous aimerions donc convertir un très grand nombre de ces possesseurs de la console en utilisateurs du PSVR. Et nous ne nous arrêterons pas à la PS4."

"Le confort de l'utilisateur est vraiment important pour élargir l'adoption de la réalité virtuelle, il comporte de nombreux aspects. Je vais juste en aborder un ici : le câble. Etre attaché à ce câble n'est pas très pratique. Et il ne s'agit pas seulement de s'emmêler dans le câble. Il s'agit aussi de la façon dont vous configurez les choses, comment vous configurez le système, où le mettre. Soyons réalistes, il n'est tout simplement pas attrayant d'avoir un désordre de câbles dans votre espace de vie. C'est donc quelque chose que nous devons résoudre afin d'obtenir une plus large adoption de cette technologie. Heureusement, la technologie de transmission sans fil s'améliore de jour en jour. Les nouvelles technologies telles que le 60 gigahertz permettent que cela soit possible pour les produits VR. Mais ça pourrait bien rester qu'une option, parce que ce sera plus cher qu'en filaire."

"On en a tant parlé auparavant, mais cela vaut la peine d'être répété, Parce que c'est la chose la plus importante. Le contenu, c'est tout ce qui compte. Sans contenu, la VR n'est qu'une technologie ennuyeuse. Nous avons donc vraiment besoin d'excellents contenus. Et heureusement, nous avons déjà beaucoup d'excellents jeux pour la VR. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'excellentes expériences hors jeu vidéo comme le sport, les films, l'entraînement, la simulation, la thérapie et bien plus encore. La VR sociale va être un moteur important pour son adoption."

"Nous avons besoin de plus de gens pour venir et faire des expériences convaincantes pour la VR. Nous avons une assez bonne maîtrise des jeux. Donc je ne suis pas trop inquiet pour ça. Et nous continuons d'investir dans nos propres jeux first party."

"La Réalité Augmentée est très excitante. Je pense qu'elle a un grand potentiel pour l'avenir. Mais c'est difficile à faire. La VR c'est déjà très bien. Sauter directement à la RA, c'est aller trop loin, je pense. C'est très difficile d'obtenir des visuels qui correspondent à ce qui se passe dans le monde réel."

"C'est important. Je pense que vous aurez encore une grande expérience si vous n'avez pas de casque VR. Si vous avez la VR, vous découvrirez quelque chose que vous ne pourriez pas obtenir sans. Mais elle ne sera pas obligatoire."

"Le plus important est de faire en sorte que le bon contenu continue d'arriver. Pour vraiment encourager tous les développeurs à faire plus de contenu VR. C'est la première chose à faire. D'un point de vue matériel, c'est le confort et l'encombrement de l'appareil. Donc, plus il sera facile de l’enlever, plus il sera facile de le configurer et d’avoir une expérience très confortable et ergonomique, c’est notre plus grand objectif."

Avec plus de 4.2 millions de casquesvendus jusqu'à présent,est entrain de gagner la bataille des casques VR haut de gamme comme l'a souligné, (connu anciennement pour avoir été le programmeur principal de, puis en tant que producteur) actuellement vice-président senior de la R&D chez, lors de la conférence "Collision" qui s'est tenue à Toronto cette semaine.fait bien sûr référence à la promesse faite parle mois dernier sur le fait que laprendra en charge le. Puisque le bonhomme fait partie des laboratoires de R&D de, il a eu l'occasion de voir certaines des expériences et selon lui l'avenir s'annonce prometteur pour la réalité virtuelle.Il a ensuite parlé de l'évolution et les besoins de la VR sans fils :Pour lui, l'industrie de la réalité virtuelle a besoin de plus de contenu :Selon lui, Sony investit dans des applications VR qui ne sont pas des jeux, mais qui restent dans le domaine du divertissement.Concernant la réalité augmentée :Concernant la future VR et si fera-t-elle partie intégrante de la prochainene veut probablement pas faire la meme erreur deavecsuren imposant un casquesur sa prochaine console.Sur les objectifs depour maintenir le bon élan du