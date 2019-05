Bonjour,Comme je le fais de temps en temps, je vous propose la rétrospective des avis du mois publié chez Gameforever.Au passage, merci aux membres de Kyo qui nous ont (encore!) rejoint ce mois-ci et qui portent le bilan à 55 avis! Bravo tout particulier à Xhandher de Kyo pour son paquet de contributions et qui finit Contributeur du mois!De l'hyper rétro à la current gen, il y'en a encore ce mois-ci pour tous les goûts!Bref, n'hésitez pas à venir lire ces avis!Bonne journée Kyo

posted the 05/02/2019 at 09:52 AM by obi69