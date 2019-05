Alors je crois que j'ai pas connu pire que Days Gone niveau optimisation sur cette génération, autant oui y avait les assassin's creed unity, witcher3 et d'autres, mais la par contre c'est juste un tout, freeze, chute de frame rate abusif et violente jusqu'à crée des freeze et ça reprend le jeu d'une rapidité qui fait que ça me suicide directement, des gros bug d'affichage et de texture, waaa c'est trop chaud la par contre d'en arriver la, et de nous sortir le jeu comme telle, surtout pour un jeu first party, ça ne ressemble pas à Sony de nous sortir des jeux avec autant de défaut technique..... alors que le jeu est bon, mais gacher par la technique désastreuse.



Un conseil ne l'acheter pas maintenant, vraiment attendez une baisse de prix, à ce moment la, il y aura toute les majs pour avoir une expérience stable, mais vraiment c'est un putain de carton rouge ça me gonfle.