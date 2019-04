Je parle bien évidemment deCe jeu que je n'ai pas trouvé dans les fiches GK, ce jeu qui n'a pas fait parler de lui lors de son annonce comme étant exclusif au store Epic, c'est dire comment tout le monde s'en cogneEt pourtant ce jeu est la récupération d'un prototype d'un jeu Star Wars auquel EA a gentiment dit "non"... surement parce qu'ils avaient trop peur qu'il humilie un peu trop violemment les combats en vaisseau de BattlefrontDu coup ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient et l'ont transformé en ceci :Donc en gros on a de grosses explosions, 20h de musiques badass (+ playlist), 40 systèmes stellaires à explorer, des vaisseaux avec des skins full customisables, des mini-jeux, le choix entre du pilotage pro ou assisté, un support complet des mods sur PC...Du coup je ne comprends pas pourquoi personne n'a l'air d'attendre ce "No Man's Sky like" mais avec des combats bien mieux réussi et surtout sans les aspects chiants du craft et de l'exploration ennuyante des planètes complètement vides d'intérêt (même si okay les patchs ont bien sauvé le jeu)Sortie sur PC (sur l'Epic Store), PS4 et devinez quoi... Switch aussiPour 30 balles,donc un peu en retard malheureusement.Je vous laisse avec l'un des seul Youtuber français à en avoir parlé il y a pas trop longtemps :Il y a des intéressés ici ?