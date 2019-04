Information

Trevor Traub

serait visuellement fantastique

sortirait le 9 mai 2019

version Switch de Mortal Kombat 11 tournera en 60ips

Malgré qu'on n'est pas encore vu la version Switch, ce qui pourrait inquiéter certaines personnes comme moi, le producteurnous disait que la version NintendoMais à coté, nous apprenions que le jeu physiqueau lieu du 23 avril comme les autres versions, se fût un choque pour les joueurs Switch, malgré que l'e-shop le date toujours à cette date; donc, si tu as de la place sur ta carte SD, tu pourras y jouer en même temps que les autres.Aujourd'hui, lors d'une session de Questions-Réponses de Game informer avec, le directeur créatif du jeu, nous apprenons que laIl est vrai que cette version reste mystérieuse et on reste excité et confiant en lisant leurs déclarations qu'on prendre pour argent comptant, au vu du passif de l'homme.J'aurais bien voulu prendre la version de Omaké Book, mais elle est déjà en rupture. Donc je vais me diriger version amazon qui propose un prix qui me convient.Et vous,Si vous ne l'avez pas encore pré-commandé, je vous laisse quelques liens: