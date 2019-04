Iris Sagan

Une lycéenne de 18 ans et une idole du net. Une fille vraiment joyeuse et intelligente, qui est attirée par les choses effrayantes. Elle est devenue célèbre sur Internet comme A-set, une idole du net. Son surnom est Tessa.







Elève de primaire de 12 ans. Elle vit avec le protagoniste, qui est un ami de son père.







un NEET de 24 ans, qui s'intéresse vraiment aux idoles du net. Un grand fan d'Iris. Il a des problèmes de socialisation. Il veut devenir écrivain.

Le joueur incarnera le détective Kaname Date dans le cadre d'une enquête criminelle de science-fiction où le protagoniste devra enquêter sur les scènes de crimes du monde réel mais aussi pénétrer le monde des rêves où il ne disposera que de 6 minutes pour trouver la solution aux énigmes. L'histoire commencera par une nuit pluvieuse de novembre avec le meurtre d'une femme connue du détective et dont le corps poignardé à de multiples reprises a été retrouvé dans un parc d'attraction abandonné, l'oeil gauche arraché de son orbite. Sur place, une musique se fait entendre dans le carrousel qui révèle la présence d'une jeune fille, un pic à glace ensanglanté entre les mains.Le sera disponible de 25 Juillet prochain et bénéficiera d'une sortie physique. Le jeu est attendu sur PS4, Steam et Switch.