Bonjour Gamekyo,J'ai eu une PS4 Pro (même si ce n'est pas le temps de jouer qui coule à foison dans mon foyer), et en premier jeu, je me suis fait... The Disney Afternoon Collection (oui, une PS4 Pro pour jouer à ça: j'assume).Remarque: la console, qui fait partie des dernières séries de PS4 Pro, est assez silencieuse (sauf lors d'installation de jeux comme Crash Bandicoot Trilogy), mais chauffe quand même (en étant bien installée, sans rien autour), et ce, pour jouer à Duck Tales, ou au remake de Crash 1.Les jeux tournent sans souci, j'ai aucun message d'erreur, mais après 1h de jeu, la console est relativement chaude (assez pour le relever).Est-ce normal?Merci pour vos retours