Information

12 avril 2019

Tout l'offre du Nintendo Labo KIT VR en 6 constructions.







Le kit de base contient 2 constructions.





Ensemble additionnel 1 et 2.





Dans la nuit, notre nuit, Nintendo vient d'annoncer un nouveau kit pour Nintendo labo qui se tourne vers la VR.a déjà une date de sortie qui se place auCe nouveau logiciel de construction et d'éveil à la VR sera disponible en une offre complète ou en kit de base pour se laisser tenter par une expérience précise; dans ce dernier cas, le logiciel fourni sera bien-sûr celui de l'offre complète; après Nintendo proposera des ensembles additionnels.Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo de présentation, elle devrait arriver dans pas longtemps, je la posterai dès son arrivée.Pour plus d'information, n'hésitez pas à cliquer sur le lien noté plus haut. Et pour les prix en euro, je ne les ai qu'en dollar:Pour ma part, je me laisserais bien tenter par un l'appareil photo avec un espoir de voir un nouveau Pokemon Snap. ( Meilleur jeu Pokemon de tout les temps )