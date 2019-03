Voilà j'ai décidé de partager avec vous les jeux qui m'ont mis des gifles dans la Tronche que se soit Technique . Artistique ou n'importe mais les jeux qui m'on marqué pour l'instant ( et je suis quelqu'un de très difficileje vais pas donné de classement ou quoi que ce soit mais je vais dire en quoi le jeu m'a marqué.Voilà on commence avec ce qui est pour moi l'un voir le jeu sur console le plus impressionnant techniquement. Sur ONE X il tient le 60 FPS en 1080p ou le 4K / 30, il y a pleins de technologie Incroyable, une Skybox filmé en temps réel durant des mois ce qui est fait le ciel le plus réaliste que j'ai jamais vu, la distance d'affichage est dingue, les saisons qui changent toutes les semaines ce qui permets vraiment de pousser le détail a son maximum, voir le givre s'installer sur la carrosserie en hiver, les terrains de terres se transformer en boue quand il pleut... etc. Son degré de photo réalisme et ses serveurs à 72 joueurs en font assurément ma plus grosse Claque du côté réalisme. Et les effets Météorologique du DLC Fortune Island sont Incroyable.Bon, Techniquement très Solide et impressionnant, il est pour moi la Master Piece de l'Unreal Engine 4. Je pense que personne maîtrise mieux ce moteur que Coalition. Outre ça le jeu à rien de spéciale techniquement.Alors là il est évident que j'ai pris la claque de ma vie en effets de particules, ça m'a renversé, ces distortions d'espace-temps et cette finesse de venir Briser l'image c'est juste sublime. de très beaux effets de lumières également.Le model 3D de Seanua est ce que j'ai vu de mieux, il est juste dingue, c'est quand même fait par 20 personnes en 3 ans avec seulement 10 Millions de budget... Mais là ou le jeu m'a mis une autre claquei c'est sur son Sound Design qui est juste fous.Je pouvais pas ne pas le mettre, l'image parle d'elle même la Techno de l'eau est hallucinante et pas seulement sur le plan visuel mais également physique. mais pas seulement tout ce qui est lightning contribue énormément au rendu de l'eau.Là c'est pas tellement une claque technique, bien que j'adore tout ce qui est fait main. Mais je me suis vraiment pris une claque au niveau Sonore + Direction Artistique qui s'accouple parfaitement rendant le tout à la fois naturel et homogène avec cette mise en scène poignante qui n'a nullement besoins de dialogues.Bon, bah là aussi c'est la définition de claque on se retrouve devant un Open World Incroyablement organique, vivant, une distance d'affichage Incroyable, des effets de lumières splendides, des animations détaillés, un moteur physique ( Euphoria ) qui est toujours aussi efficace. Bref une grosse claque de Cow-Boy comme on ditJe ne pouvais pas ne pas le mettre ! déjà car j'adore tout ce qui est fait main mais là le travail est remarquable, les animations représente un travail titanesque...et quelle BO. Juste Sublime rien à redire j'espère que Battletoads en ferra autant.Hé ouais ça va se moquer mais bonCrackdown 3 m'a quand même mis de jolies claques déjà pour ses effets de lumières la nuit qui ressortent Incroyablement bien en HDR, mais ce qui m'a impressionné ce sont les explosions qui sont Ultra détaillés et on peut en afficher un nombre Incroyable en faisant exploser 50 véhicules à la chaîne le jeu ne va pas ralentir. Et franchement je me suis retrouvé plusieurs fois la bouche ouverte inconsciemment car j'étais impressionnéVoilà pour le moment... après je peux citer d'autres jeux comme Metro Exodus, Dishonored 2 qui a une DA Magnifique Mais ça ne m'a pas autant marqué qu'un Ori / Cup Head.