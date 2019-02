Salut Gamekyo,



Voila hier j'ai profité d'une belle promo Xbox one x, la console neuf blanche avec fallout 76 a 260€ avec garantie 2 ans boulanger ( rakuten vendeur boulanger 349 - 30€ code promo -50€ de super point)



Important: je ne suis ni pro m s n ou machin chose, j'aime juste les jeux video et je ne suis affilié a aucune entreprise ou marque ou je ne sais quoi!



Voila mon avis rapide: Je suis hyper mitigé !

Niveau esthetique je la trouve sobre et plus belle dans le decor que ma ps4 pro.



Par contre les menus, alalala... Horrible! C'est sensé etre la console la plus puissante del mundo mais on le ressent absolument pas dans les menu, franchement c'est une plaie, surtout quand on vient de la ps4. On ne sais pas si les jeux sont a jour (on supose que oui vu que ca ne se telecharge pas...) et les nouveaux comme moi ne savent pas si en eteignant la console elle sera en mode repos ( a nous de voir sur le net), il aurait pu faire comme sur ps4 avec eteindre mode repos... Pareil pour mixer, je le lance et sa lague...



Les jeux: j'ai testé Forza Horizon 4 et la franchement rien a redire, il est beau, fluide (mode performance), sensation de vitesse folle... Excellent jeu. et c'est tout pour l'instant.



Le gros plus c'est le game pass (actuellement a 1€/mois !) C'est vraiment l'avenir. Mais les gens qui on une co de merde comme moi vont galeré...



Question: Comment savoir si les texture 4K sont installé? j'ai pris forza horizon 4 sur le game pass, mais il n'y a pas de mis a jour? il sont deja compris dans le jeu ?



Donc avis vraiment mitigé, je me demande si je vais pas la rendre du coup...



Merci pour vos reponse