Avec ce site qui permet directement de se promener dans des maps de jv via le navigateur :On retrouve pleins de maps dont notamment celles de Wind Waker, Paper Mario, etc.Je vous recommande de commencer par des maps légères comme celle de Paper Mario pour voir si votre ordi va supporter parce que moi perso dès que j'ai mis une map de Mario Odyssey mon ordi a planté lol ^^.N'empêche c'est l'idéal si vous voulez reconstruire des environnements de jv dans minecraft ou en voxel j'sais pas quoi là.Sinon j'en ai parlé dans le titre donc je vous met le lien là : http://www.vgmaps.com/ Ce bon vieux vgmaps qui contient des milliers et des milliers de maps (y'a aussi des maps de jeux 3D mais c'est en 2D).Bon allez mes chiots, j'y retourne même si je sens que mon ordi va encore planter.