Game Design





Bonsoir à tous !



En ce 23 décembre, je me permet de créer cet article et ce blog afin de discuter de mon métier, mais aussi d'une de mes nombreuses passion : Le Game Design.



Sur Youtube depuis peu de temps (7 réelles vidéos de Game Design à mon actif). J'avais cette envie de parler de ma passion mais surtout d'apprendre des choses aux gens tout en poussant une réflexion sur un thème particulier.



Cette fois-ci, j'ai décidé d'évoquer l'immersion dans l'Open World et les détails qui favorisent cette immersion. Ici, nous parlerons de suspension de l'incrédulité, de NPC, de design systémiques... En bref tout un tas de choses qui permet au joueur de profiter pleinement du monde offert par les développeurs.



Étant un sujet assez complexe, j'ai décidé de découper la vidéo en quatre parties pour la rendre plus digeste et pour éviter de se perdre dans trop d'explications techniques.

1 - Mythes et Légendes

2 - NPC, vies, routines et caractères

3 - Les systèmes

4 - Synthèse



J'ignore si ça plaira véritablement mais je me suis dit que publier ça ici pouvait soulever une réflexion ou un débat sur le sujet. Si jamais ça plaît, je pourrais faire un peu plus de blogs liés au Game Design. Que ce soit pour parler de mécaniques, de termes de Game Design, ou encore de choses un petit peu plus poussées.



Comme je le dis toujours dans mes vidéos, n'hésitez donc pas à commenter ici pour discuter. Que vous soyez d'accord avec moi ou non, le débat reste intéressant et je participerait à celui-ci avec plaisir.



PS : Bon, je suis toujours en train de m'améliorer petit à petit sur Youtube, pardonnez-moi d'avance si ça fait pas encore pro comme d'autres Youtubers qui traitent de Game Design ahah.



Bonne fin d'année à vous, et au plaisir de vous lire !