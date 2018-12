Voilà on arrive doucement a la fin de l'année et j'arrive à présent à compléter mon top des jeux qui m'ont vraiment marqué de part leurs ambiances, leurs mécaniques de gameplay, leur OST, leur originalité, ceux qui m'ont fait voyager dans un Univers. Donc voilà je vais un peu résumer en quelques-mots pourquoi ces jeux m'ont marqué.8.Yoku's Island Express c'est la fusion entre un Metroidvania un genre de jeu que j'adore et un jeu de flipper, la prise de risque et l'originalité était là c'est vraiment une expérience atypique qui m'a fait voyager dans ce bel univers. C'est un jeu qui transpire la bonne humeur et sur lequel on y revient de temps en temps sans prise de tête7.Là pareil hormis son aspect visuelle magnifique, les sprites soigné c'est vraiment un genre de jeu que j'affectionne beaucoup, de bonne mécaniques de gameplay, parfois même on se retrouve avec du gameplay emergent en combinant les pouvoirs des monstres. l'OST est également très bonne j'ai vraiment trouvé que c'était un excellent jeu proposant une belle courbe de difficulté sans entrer dans l'excès.6.Bon, là c'est plus un DLC qu'un jeu mais le jeu de base m'a marqué de part son ambiance et ses mécaniques de gameplay ainsi que son level design soigné une des spécialités de Arkane Studio. je trouve toujours l'idée des mimics excellentes ( ces mobs qui peuvent changer de formes et se transformer en objet du décors pouvant nous bondir dessus a tout moments ) et cette ambiance lunaire m'a vraiment immergé c'est pour ça que je le met dans mon top.5.Alors là c'est un peu spéciale j'ai le jeu depuis vendredi soir via le Gamepass et j'ai fais 2 parties pour le moment ( une de 3 heures et une d'environ 5 heures et plusieurs autres ou je suis mort assez rapidement ) mais la particularité c'est que j'ai pas encore compris ou veut me mener le jeu mais il parvient a m'intriguer en plus de sa DA sublime et son sound design envoûtant en s'immergent seul dans le noir et cet Univers ou l'on se sent tout petit c'est vraiment un ovni vidéoludique je trouve pas 2 jeux semblables a Below et ce qui me plaît c'est que le jeu ne prend pas le joueur par la main, on arrive sur cette étrange île et c'est débrouilles-toi c'est un côté qui se fait rare et que j'apprécie.4.Et non Monster Hunter World n'est pas mon RPG de l'année ( et je le considère même pas comme un RPG) Pillars of Eternity est l'uns des derniers héritages du RPG old School et quand c'est Obsidian derrière forcément ils nous font voyager dans cet Univers, avec une plume soignée, des quêtes intéressantes, des décors bien plus variés que ce que proposait le premier, on se retrouve avec un réel sentiment d'accomplir un long voyage que se soit sur l'océan avec nôtre navire le défi ou en explorant les diverses régions qui ont toutes leurs propres identités.3.Hormis le fait que les personnages sont bien écrit, que c'est la plus grosse claque technique, que le moteur physique Euphoria fait toujours des merveille, que le Gameplay malgrès ce que certains disent est très bon et varié et même émergent, que sont OST est folle. C'est pas ces aspects qui me font mettre Red Dead Redemption dans ce top. Ce qui m'a le plus convaincu se sont ses mécaniques d'Open World, Red Dead Redemption est l'Open World le plus soigné qui soit, le plus riche et organique qui existe j'ai tellement d'exemple et de choses qui me viennent en tête que je pourrai écrire cet article jusqu'à demain donc je vais juste donné un exemple... je cherchais des peaux de rats pour me crafter un chapeau et j'en trouvais pas alors je me suis dit " et si je vais chasser un gibier et laisser sa carcasse pourrir quelques-jours dans une ville en ruine " et c'est ce que j'ai fais j'ai regardé l'animal se décomposer lentement, je vaguais a d'autres occupations comme la pêche et je revenais de temps en temps voir si il y avait quelque-chose... et au bout du troisième jours des rats qui grignotaient la carcasse. Et cette règle de cohérence on l'a retrouve partout.2.Le jeu ne paie pas de mine comme ça mais il fut une grosse claque pour moi. Environ 7 heures de jeu pour 20.- c'est court, je l'ai terminé en une seule session j'ai été happé par cette expérience incroyable qu'est cette enquête géante à l'intérieur d'un navire nommé le Obra Dinn, c'est un genre de jeu encore une fois très atypique qui se base sur l'observation et la réflection ainsi que le sens de déduction qui sera mis à l'épreuve car on a très peu d'indices visibles et le jeu ne nous prend pas par la main.1.Je peux que mettre Sea of Thieves en première place puisque c'est mon jeu favoris de cette génération pour moi il représente le Minecraft de cette génération j'adore voir l'imagination de la communauté comme sur l'image ci-dessus qui représente un Sapin de Noël. Rare ( sans mauvais jeux de mots) sont les jeux qui arrivent à regrouper des personnes aussi facilement en forgeant des liens d'amitiés. il y a vraiment quelque-chose d'unique que construit le jeu avec sa communauté qui dépasse tout ce que j'ai pu voir dans les jeux en ligne. l'Open World n'a pas de Zone de sécurité, le Grief fait intégralement partis du jeu, les comportements dit "Cancer" dans les autres jeux ne le sont pas ici car le contexte même de la piratrie c'est de piller, mentir, tricher ou on contraire on peut aider et décider de trahir, ou s'allier et former une flotte, tellement de possibilités. C'est aussi un genre de jeu atypique, il est pas question d'avoir une minimap, des tours Ubisoft, des stats sur des armes, des limitations de map par murs invisible, il y a pas de morts ou de game over à proprement parler. C'est vraiment un jeu qui parviens à casser tous les codes des Standards actuelles et sa prise de risque et son originalité en font sa force. de plus le jeu continue d'évoluer, élargir son Lore via sa campagne en direct et limités dans le temps qui fait elle aussi bouger le monde en temps réel.Voilà c'était tout pour mon Top jeux de l'année ( il y a en beaucoup d'autres que j'ai apprécié comme Hitman 2, Bard's Tale IV , Spiderman, ACO, Ashen, Gris ... mais soit il y avait des défauts pour moi ou soit il manquait cette touche d'originalité )