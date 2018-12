Gameblog 9/10

En toute honnêteté, on attendait Monster Boy et le Royaume Maudit comme la jolie résurrection d'une licence chère à tout une foule de joueurs, avec des larmes de nostalgie prêtes à couler, mais sans forcément espérer plus que de bonnes références et un bon mix action/exploration/plate-forme. Le résultat dépasse largement nos ce qu'on imaginait. Plus qu'un simple hommage respectueux et respectable à la licence à laquelle il est affilié, le jeu de Game Atelier parvient, à force d'idées bien implantées et nombreuses, soutenues par un visuel magnifique et des orchestrations qui sonnent comme des caresses, à se révéler comme un titre incontournable, un héritier digne et fier. Autant dire qu'il est hors de question que cette merveille de jeu à l'ancienne mais bien moderne soit classée sans suite, quand bien même il faudrait attendre encore plus de quatre ans.Attrapez-les tous ! La quête aux orbes du Royaume Maudit mérite toute votre attention. Dans les univers de ce Metroidvania aux couleurs chatoyantes, chaque pièce d'équipement, chaque transformation en animal mutant et chaque pouvoir composent un gameplay maîtrisé aussi bien dans les combats que lors des phases d'exploration. Avec ses puzzles variés, ce Monster Boy se paye en plus le luxe d'être parfaitement compréhensible malgré ses multiples possibilités, livrant ainsi une expérience idéalement calibrée, et rarement frustrante.