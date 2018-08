Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (1)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (2)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (3)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (4)

-5-

Dans le château, le roi est assis sur son trône. Une personne est un genou à terre devant lui. Ganondorf arrive de derrière un rideau et dit :-Vous m’avez demandé sir ?-Je voulais vous présenter, ma dernière recrue, pour protéger ma famille.-Etes vous sûr de votre choix, mon roi ?Ganondorf désigne trois gardes du bout du doigt et leur fait comprendre d’attaquer.Ganondorf regarde attentivement ; l’élève très agile, désarçonne le premier, balance un poignard qui atterrit juste à côté du visage du deuxième, et enfin envoie une boule d’énergie sur le troisième. Le roi interrompt le combat en levant la main :-ça suffira pour la démonstration.-Très impressionnant ce jeune homme dit Ganondorf de manière étonné.-Impa, du clan des Sheikas dit-elle en se retournant.- Cette jeune femme fait parti du comité qui a permis de crée le village cocorico.-Non seulement elle sait se défendre, mais elle sait s’attaquer à de vrai projet si je comprends bien.-Je vous demande de bien vouloir, par la suite, faire connaître les Rouages et le fonctionnement du château.-Bien Messire.Ganondorf, en passant derrière un rideau, sort de la pièce.Impa, sort de la salle et croise Lan.Lan s’avance jusqu’au roi :-Vous m’avez demandé sir, tout en posant un genou au sol.-Lan, je vais te confier une mission très importante.Le roi désigne une table, est posé dessus, un rouleau. Lan, le prend, le déplie : une carte y est dessinée.-Dés demain, tu partiras jusqu'au temple Néhan situé dans le désert où se trouvé l’épée de l’avenir, ensuite, tu iras jusqu’au marécage Echo, pour trouver le masque de Vérité. Préviens ton entourage de ton départ, ta quête sera très longue.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan décide de mettre au courant Mili de la nouvelle. Elle habite le Village cocorico. Mili prépare le matériel pour la pèche. Lan profite de cet instant pour lui annoncer :_Je pars, dès demain, pour une mission de haute importance que m’a confiée le roi.-Demain, s’étonne t-elle-Je sais bien, dit-il avec regret, mais ça doit être sérieux pour qu’il me confie cette mission, il m’a prévenu que le voyage sera long.-Etant donné que c’est notre dernière soirée, veux-tu m’accompagner jusqu’au Lac Hylia. Je dois y pêcher le poisson pour le ranch Lonlon.-Ah, pour le nouveau propriétaire…Talon…je te suis, Lan attrape la sangle et fait grimper Mili.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan est en haut de la cascade du Lac :-La pèche c’est tout un art, il fait semblant d’être happé par un gros poisson, il tombe, Mili ne le voit plus.-Lan…, elle descend pour voir. Il la surprend, derrière la chute d’eau ; il la blottit dans ses bras.-Même loin, j’espère que tu pensera toujours a moi, il commence à l’embrasser puis ils s’enlacent.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le lendemain matin, le ciel est de couleur orange, dans la cour du château. Mili embrasse Lan qui est prêt à partir. Il demande solennellement à Ganondorf :_Ganondorf, je te fais confiance pour protége les habitants d’Hyrule…et Mili._Ta mission risque d’être plus dure que la mienne.Lan s’éloigne au loin seul sur son cheval.