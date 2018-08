-1-

Ganondorf Dragmir est face à un chevalier prêt à en découdre, sur une place ou le feu les entourent. Le chevalier fonce sur Ganondorf avec une grande détermination.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan a 10 ans, les cheveux mi-longs -d’un blond affirmé-, un visage jovial qui ressorte grâce à de petites fossettes, qui lui donnent un air moqueur. Il est à côté de sa mère, une femme élégante et élancée. Elle tient de sa main droite son panier à provision et de sa main gauche , le petit Lan. Ils se dirigent vers la place du marché d’Hyrule. Lan est habillé de vêtement de couleur crème, il a une chaîne autour du coup et une autre à son poignée, il joue avec une épée en bois qu’il fait traîner par terre et sur les murs. Ils passent devant un magasin d’armurerie -situé dans une ruelle-, un homme, aux cheveux longs attachés, barbe touffu, est entrain d’exposer ses articles._Bonjour, jeune homme, elle est belle ton épée._Merci, Msieur.Puis, ils croisent un marchand ambulant, habillé d’un masque sourire, qui leur dit :_Bonjour, tu es un curieux toi, tu aimerais savoir qui est sous se masque, dit-il en se désignant du doigt._Non ? dit Lan.Le masque fait la grimace, Lan se met à sourire.Ils passent devant un stand de tir. Ils s’arrêtent devant un étalage de fruit et légumes, la marchande demande :_Bonjour, la marchande saisit un sac en papier, comme d’habitude Madame, une salade, une livre de nectarines et un kilo de pommes de terre._Oui, merci._Les vacances se terminent, vous vous êtes installés à Hyrule._Je pense que c’est une bonne chose pour Lan, il va pouvoir rentrer dans une école et se faire de nouveaux amis.Lan tire sur le bras de sa mère._Maman on peut aller voir le temple._Attend mon chérie, je discute avec la dame._Je suis grand, je peux y aller tout seul.Elle s’accroupie, regarde Lan droit dans les yeux._D’accord, mais reste à coté de la fontaine.Lan se met à courir. Il arrive sur la grande place du marché, il perçoit un grand temple en construction. Il s’approche de la fontaine. Un homme rondouillet, se place derrière lui, dis à haute voix :_Quelle superbe construction._On l’appel : « Le temple du temps », dit fièrement Lan._C’est exact._Il servira à connaître l’avenir, vu son nom._Tu voudrais déjà connaître ton avenir ?_Moi, Lan, je le sais, je serai le plus grand chevalier._Plutôt ambitieux, pour un si jeune homme.La mère de Lan s’approche du monsieur._J’espère qu’il ne vous a pas importuné, Monsieur…_Simplement Aghanim, non pas du tout au contraire, vous avez un fils intelligent…il ira loin.Elle donne une petite tape sur la tête de son fils._Il faut qu’on rentre, petit génie, je dois préparer le dîner pour ce soir.Lan est tout sourire.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’horizon, le soleil se couche, sur les champs de blé. Le vent balaye les herbes. Lan est devant sa maison, dans le jardin, qui est entouré d’une clôture. Lan est concentré, il tire la langue, ferme son œil gauche, pour mieux viser les poules à l’aide de son lance pierre. Sa maman avance jusqu'au pas de porte et l’appel :_Toujours a embêter ses poules…allez vient manger…Le repas est prêt.-oui, oui j’arrive maman.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’intérieur de la maison est meublé sommairement : un petit vaisselier, une table et trois chaises. On entend, le tic-tac de la pendule et le bruit d’une cuillère qui racle le fond d’une l’assiette. A la fin du repas, Lan profite de ce moment pour demander à sa mère :_Pourquoi papa est mort ?_Finis ton assiette dit-elle en emmenant les couverts dans la cuisine.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan grimpe les escaliers, passe par la salle de bains, sa mère lave la vaisselle. Lan entre dans sa chambre. Une petite commode est à côté du lit. Lan s’assoie sur un tabouret devant son bureau, il est entrain de terminer un puzzle représentant trois triangles de couleur. Sa maman monte les escaliers et entre. Lan range des pièces et dis :_Je finis mon puzzle, rouge pour la force, vert pour le courage et bleu…je m’en rappelle plus dit-il un peu énervé._La sagesse, dit-elle calmement_Je le savais en plus, tapant doucement du poing sur la table._il est tard il faut dormir maintenant.Lan se couche. Sa maman s’assoie sur la couverture.-Allez, remontant la couverture sur ses épaules et faisant une bise sur le front, c’est un jour important demain.PS : C'est juste un délire personnel, la première page d’une préquelle que j'ai imaginé...