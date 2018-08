Début de l'histoire (1)

Lan arrive dans sa nouvelle classe, le professeur annonce :_Voici votre nouveau camarade, il s’appelle Lan._Bonjour Lan répond la classe, ce qui fait sourire un élève.- Pourquoi il rigole.-N’y fait pas attention, tiens il y a une place au fond, à coté de Ganondorf dit le professeur en le montrant. Ganondorf est au fond de la classe. Lan s’installe à coté de lui, Ganondorf aborde un petit sourire.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant la récrée, Ganondorf est assis dans un coin, concentré dans un livre. Lan le rejoint, il a du pain et du chocolat dans les mains :_Pourquoi restes-tu dans ton coin tout seul ?- J’aime bien être tranquille pour lire, tout en continuant de lire.-Ah…ça parle de quoi ?Ganondorf montre la couverture, le titre est « Pompoli et la tour Hanté », en dessous est dessiné un magicien tenant une boule magique face à des monstres.-C’est que tu aimes les magiciens, dit Lan avec un petit sourire.-Tu as deviné ça comment… rétorque-t-il d’un ton moqueur, toi tu c’est déjà ce que tu veux faire ?-Bien sur, devenir le plus grand chevalier d’Hyrule, Lan tend un morceau du casse croûte…, tu veux un morceau.La cloche de fin de récré retentie, les élèves retournent en classe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans l’après midi, au village Cocorico, aux milieu d’un enclos, le professeur annonce aux élèves :_Le cours est fini, veuillez rentrer les chevaux dans leur box.Mili, une jeune demoiselle, aux yeux vert et au cheveux long -d’un blond platine-, aide Lan qui n’est pas du tout a l’aise sur un cheval, elle lui suggère :_N’est pas peur, il doit avoir confiance, si tu a peur, il aura peur aussi._C’est pas que j’ai peur, j’ai pas l’habitude, rectifie Lan._Et tu veux devenir un grand chevalier, ironise Ganondorf, voyant Lan désemparé sur son cheval._C’est pas facile quand on n’a pas l’habitude, je trouve ça courageux de sa part, dit Mili en regardant Ganondorf._J’allais oublier, Ganondorf détourne la conversation, J’ai mon livre à rendre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la bibliothèque de l’école. Ganondorf se promène dans les rayons de livres traitant de la magie. Il trouve une encyclopédie, en plusieurs volumes, d’un des plus grands magiciens d’Hyrule, il en prend un au hasard :_Rauru, Le magicien.Il feuillette quelques pages, observe autour de lui si on le regarde, avant de décider de l’emprunter._Le livre que tu a réservé sur les chevaux est revenu, ça fait un bon moment que tu nous le demandes._Ah, Je le prends aussi alors.