Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (1)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (2)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (3)

-4-

Lan et Ganondorf ont 20 ans, tous les élèves sont dans la cours, Le roi prend la parole :-Cette année est exceptionnelle, deux élèves représentent la quintessence de cette institution, ils ont chacun brillés dans leur domaine, il s’agit de Ganondorf et de Lan, veuillez avancer.Lan et Ganondorf s’approchent et montent sur l’estrade.-Darunia est venu me remettre les épées Biggoron qui représentent : la force, le courage et la sagesse d’Hyrule.Lan met un genou à terre, le roi s’approche, tend d’une main l’épée.-Je te fais chevalier D’hyrule.Le roi s’approche ensuite de Ganondorf, fais le même cérémonial.-Je te nomme magicien du Royaume d’Hyrule.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une grande fête est organisée, par les Zoras, en la présence du Roi lui-même, au Lac Hylia. Durant cette soirée, autour d’un banquet, certains racontent leur année de formation. Mili est assise à coté de Lan, il est habillé tout de noir et dis :-je voulais te féliciter.-Je ne doutai pas que je deviendrai chevalier.-J’aimerais qu’on sort ensemble.-ça me plairait bien.Un serveur entend la conversation. Il s’approche de Ganondorf -tout de blanc vêtue-, lui murmurant à l’oreille, tout en servant du vin :-Je vous mets au courant, comme vous me l’avez demandé, Mili et Lan sont officiellement ensemble.-Merci, Ingo.Ganondorf se lève, se dirige vers Mili et demande :-M’accorderais-tu cette danse.Elle regarde Lan qui pour donner son accord, incline des yeux. Ils commencent à danser. Elle dit :- Je ne savais pas que tu étais bon danseur.-J’ai quand même quelque qualité.-Je voulais t’annoncer que l’on a décidé de sortir ensemble.- Ah ! dit-il l’air étonné…j’ai toujours su que tu l’aimais, vous êtes fait l’un pour l’autre.-Je ne veux pas pour autant que ça brise notre amitié ?-Il manquerait plus que tu es un enfant de lui.Mili souri, comme gêner.-Je vois bien un petit bagarreur qui n’a peur de rien, même pas de moi.-Il sera fort comme son père.-Et dévouer comme sa mère.On apporte au roi un message.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans les hauteurs du château, dans une petite salle, Le roi demande à son oracle :-Tu as demandé à me voir Kaepora.-Oui, pour vous annoncer une nouvelle très important qui peut changer l’avenir D’Hyrule.Le roi s’avance :-Une nouvelle, laquelle.-Un homme de votre entourage a pour projet, dans le futur, de prendre votre royaume, afin de le soumettre à toutes ses volontés.-Qui est ce ?-Pour vous le dire, il faut qu’il tue.-Y’a-t-il un autre moyen ?-Oui, en ramenant Le masque de vérité et l’épée de l’avenir.-Il n’y a aucun autre moyen tu es sur.-L’oracle ne se trompe jamais.Le roi se retourne-Puisses-tu avoir tort, dit le roi à voie basse.