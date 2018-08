Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (1)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (2)

A la tombée de la nuit, Lan surprend Mili calmant les chevaux en leur jouant un air sur une flute de pan. Il s’approche d’elle, le coeur battant, Mili se retourne surprise :-Tu m’as fait peur.-Excuse moi, je ne voulais pas te faire peur, Lan est debout devant elle, je peux ? Désignant le tronc d’arbre.-Oui.Lan s’assoit à coté de Mili.-Elle était sympa cette musique…première fois que je l’entend, elle vient d’où ?Elle lui dit en fixant l’instrument :_Une fois durant une balade, avec Ganondorf, on s’était perdu en forêt. Pour me rassurer, il m’a joué un morceau, Les chevaux sont revenus vers nous. Mili incline la tête vers Lan. Il m’a donné cette flute de Pan au cas où un jour je me retrouverais seul dans les bois.-Il te plait !-Oui, j’ai toujours aimé cet instrument.-Non je parle de Ganondorf.-Je l’aime bien, c’est un bon copain, il est gentil, il a toujours été la en cas de problème.Le cheval approche d’eux, Lan se lève et caresse sa tête. Mili contemple la scène, elle se lève et s’approche de Lan.Ganondorf aperçoit au loin Lan et Mili. Il s’approche discrètement, se dissimule derrière un arbre, il voit Mili embrasser Lan, le livre sur les chevaux lui tombe des mains, Il fixe la scène, ses yeux sont remplis de colère.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le lendemain, dans l’après-midi, en plein milieu de la cour, vient exceptionnellement, Rauru. Le vieux mage d’Hyrule - ayant une grosse barbe et de l’embonpoint, s’adresse aux élèves :-Bon les enfants, je vais vous montrer un tour de magie, en aucun cas il ne devra servir pour attaquer quelqu’un, elle vous servira pour vous défendre.Dans la main apparaît, une petite sphère qui grossit et éblouit. Tous Les regards suivent la boule magique qui monte jusqu’au ciel, elle crépite en plein de petites lumières. Ganondorf est émerveillé.-Je veut bien essayer, demande Ganondorf-très bien, montre nous ce que tu es capable de faire.- Il n’y arrivera pas, dit un élève.-Il suffit de se lancer, rassure Rauru.- Si il y arrive j’y arriverai, j’en suis sur dit Lan à une camarde.Ganondorf se concentre, une toute petite sphère apparaît.-Impressionnant, dit un autre camarade sur un ton ironique.La sphère grossit d’un coup, Ganondorf n’arrive pas à la maîtriser, elle se retourne contre lui, il se retrouve propulsé d’un bond en arrière dans une mare au cochon.-Oh un cochon, la classe rigole, ça lui va bien, balance un autre.Ganondorf est recouvert de boue._J’adore, dit-il le sourire jusqu’aux oreilles.Rauru s’approche, lui tend la main :_C’est impressionnant pour un début mon garçon, Rauru fait un sourire et le relève, mais avec le temps la maitrise suivra !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan apprend lors de sa scolarité le maniement de l’épée. Il arrive à désarçonner plusieurs de ses camardes, avec un mouvement de rotation sur lui-même. Ganondorf à un plaisir grandissant pour la magie.