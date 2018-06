Bonjour Gamekyo..En quelques Mots le conférence de Sony bha.. une lutte contre le sommeil.Surtout la première demi heure quoi.Après ça mon ressenti sur les jeux proposé par Sony, bha toujours pareil j'ai du mal.De manière général je trouve ça beaucoup trop sérieux pour du jeux vidéo..Exemple frappant TLOU 2 c'est quoi ce jeu dégoûtant d'horreur ? coup de couteau dans la glotte, décapitation.. ça pisse le sang.. 2 femmes qui se roule une pèle.. beurk j'ai pas envie de jouer à ça.Le jeu de Kojima ? death stranding ? rien compris au jeujeu de promenade malsaine ? bref.Spiderman ? oui c'est chouette, oui c'est beau, mais le gameplay il est où ? je sais pas là aussi j'ai rien compris.pour le reste c'est pareil tout les jeux sont très beau, mais c'est beaucoup trop sérieux et ça manque de fun.C'est un avis provisoire, mais voilà mon ressenti est celui là.. trop glauque pour du jeux vidéo.Vivement la conférence de Nintendo pour ramener de la joie et du fun.voilà bisous à vous tous.

Who likes this ?

posted the 06/12/2018 at 10:12 AM by giusnake