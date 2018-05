Actu

C'est 6 nouveaux jeux qui arriveront dans le game pass le mois prochain:au programme comme vous le voyez sur l'image ci dessus, les abonnés au service de microsoft pourront jouer à quelques jeux supplémentaires dans des genres différents allant de la course avec motogp 17 à l'action rpg qu'est technomancer en passant par de la plateforme avec megaman legacy collection 2.A noter que comme chaque mois depuis mars, on a droit à un jeu disponible day one sur le service, et cette fois c'est next up hero qui est concerné. il s'agit d'un dungeon crawler qui sortira également sur PS4 et Switch.